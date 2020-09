Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a reçu, lundi 14 septembre 2020, le nouvel ambassadeur de la République de Malte, Simon Pullicino, qui lui a remis une copie de ses lettres de créance.

L’entretien entre les deux hommes a porté sur les moyens de renforcer les relations tuniso-maltaises dans tous les domaines ainsi que sur la situation dans la région de la Méditerranée, indique un communiqué des Affaires étrangères.

Les deux parties ont convenu de tout mettre en oeuvre pour trouver une solution à la crise libyenne et accorder tout l’intérêt aux questions de la migration et du développement dans la rive sud de la Méditerranée dans le cadre d’une vision globale visant à instaurer la stabilité dans cette région.

D’après le même communiqué, l’entretien a aussi permis d’évoquer les préparatifs engagés en prévision des prochaines échéances sur le double plan bilatéral et multilatéral.

Parmi ces échéances, la visite d’Etat qu’effectuera, le président de Malte, George Vella, en Tunisie en 2021 et l’activation de la résolution 66/63 de l’Assemblée générale des Nations unies sur le renforcement de la sécurité et la coopération dans la région méditerranéenne, adoptée par la Tunisie, Malte et plusieurs autres pays.

Jerandi a, à cette occasion, mis l’accent sur la nécessité d’évaluer et d’activer les accords bilatéraux conclus entre les deux pays et d’œuvrer à les renforcer à l’occasion de la tenue de la commission mixte tuniso-maltaise.

Il a par ailleurs fait part de la disposition de son ministère à tout mettre en place pour permettre au nouvel ambassadeur de travailler dans les meilleures conditions.