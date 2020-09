Elle a pris ses fonctions à la tête de la Direction Europe de l’Ouest de l’Agence universitaire de la Francophonie le 1er septembre 2020.

Professeure à l’Institut des Hautes Études Commerciales – Université de Carthage depuis 2005, elle possède une expérience universitaire de près de 30 ans dans l’Enseignement et la Recherche Scientifique. Elle a occupé le poste de Directrice de l’École Doctorale de 2011 à 2016 et a créé et assuré la responsabilité du Master en Management & Stratégie. Dans le cadre du Programme européen Tempus, elle a coordonné le programme du Master « DICAMP » en management de l’innovation.

Depuis 2017, elle a occupé le poste de Directrice Générale du Programme Européen Recherche et Innovation Horizon 2020. Présente au sein des Configurations Stratégiques des Comités de Programme, elle a été en charge de l’intégration de la Tunisie dans l’Espace Européen de la Recherche, au sein du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

En tant que spécialiste institutionnelle au sein du système des Nations Unies entre 2011 et 2014, elle a opéré en tant qu’expert dans des organisations publiques et privées, nationales et internationales, parmi lesquels le PNUD, la GIZ et l’UNESCO.

Ses domaines de compétences sont le management stratégique, le management de l’innovation, la gouvernance et la valeur publique.

Les différentes contributions du Pr. Olfa Zéribi, dans divers domaines liés à l’Éducation et à l’Enseignement ont abouti à une distinction honorifique par la Médaille de l’Ordre du Mérite National au titre du secteur de l’éducation et du savoir en 2019.