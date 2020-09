Tandis que les restrictions sur les voyages commencent à être assouplies à l’échelle mondiale, les destinations partout dans le monde s’attachent à développer le tourisme interne, et nombreuses sont celles qui ont pris des mesures incitatives pour encourager les voyages à l’intérieur du pays.

D’après l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), le tourisme interne devrait reprendre plus vite que les voyages internationaux, ce qui en fait, pour les pays développés et les pays en développement, un tremplin intéressant pour se rétablir des effets économiques et sociaux de la pandémie de COVID-19.

Étant donné l’importance du tourisme interne, l’institution spécialisée des Nations Unies pour le tourisme a fait paraître la troisième de sa série de notes d’information sur le tourisme et la COVID-19 : Comprendre le tourisme interne pour en exploiter le potentiel. D’après les données de l’OMT, on a recensé en 2018 environ 9 milliards de voyages de tourisme interne (local) dans le monde, soit six fois plus que le nombre des arrivées de touristes internationaux (1,4 milliard en 2018).

La publication décrit la façon dont les destinations dans le monde prennent activement des mesures pour développer le tourisme interne, par exemple en offrant des vacances en prime aux salariés ou des coupons et autres encouragements à voyager à l’intérieur du pays.

Le tourisme interne comme moteur du redressement

Pour Zurab Pololikashvili, «l’OMT s’attend à ce que le tourisme interne reparte plus vite et avec plus d’intensité que les voyages internationaux. Vu son ampleur, le tourisme interne pourra aider de nombreuses destinations à se remettre des impacts économiques de la pandémie tout en permettant de sauver des emplois, de protéger les moyens d’existence et de retrouver aussi les bienfaits sociaux apportés par le tourisme».

L’espoir de l’OMT…

La note montre également que dans la plupart des destinations, le tourisme interne génère des niveaux plus élevés de recettes que le tourisme international. Dans les pays de l’OCDE, le tourisme interne ou local intervient pour 75% dans les dépenses touristiques totales. Dans l’Union européenne, les dépenses de tourisme interne sont 1,8 fois plus élevées que les dépenses du tourisme récepteur.

A l’échelle mondiale, les plus grands marchés de tourisme interne en termes de dépenses sont les États-Unis d’Amérique (près de 1 000 milliards d’USD), l’Allemagne (249 milliards d’USD), le Japon (201 milliards d’USD), le Royaume-Uni (154 milliards d’USD) et le Mexique (139 milliards d’USD).

Initiatives pour stimuler le tourisme interne

Vu le poids du tourisme interne et les tendances actuelles, de plus en plus de pays s’emploient à développer leurs marchés, signale l’OMT. Cette nouvelle note fournit des études de cas d’initiatives destinées à stimuler la demande interne. Elles comprennent des initiatives axées sur le marketing et la promotion et des incitations financières. Parmi les exemples de pays prenant des mesures ciblées pour accroître leurs nombres de touristes internes, on peut citer notamment :

Italie : les Bonus Vacanze sont distribués aux foyers gagnant moins de 40 000 EUR sous forme de chèques pouvant aller jusqu’à 500 EUR à dépenser dans les hébergements touristiques nationaux.

La Malaisie a alloué l’équivalent de 113 millions d’USD sous forme de remises sur les voyages et des réductions de l’impôt sur les personnes physiques allant jusqu’à 227 USD pour des dépenses de tourisme interne.

Le Costa Rica a déplacé toutes les dates de vacances de 2020 et de 2021 pour qu’elles tombent des lundis, et permettre ainsi aux Costariciens de profiter de longs week-ends pour voyager à l’intérieur du pays et allonger la durée de leurs séjours.

La France a lancé la campagne #CetÉtéJeVisiteLaFrance pour mettre en relief la diversité de destinations que l’on peut trouver dans tout le pays.

L’Argentine a annoncé la création d’un observatoire du tourisme interne pour mieux cerner le profil des touristes argentins.

La Thaïlande va subventionner 5 millions de nuitées dans des hébergements hôteliers à 40 % du tarif normal et jusqu’à cinq nuits.