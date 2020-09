Ooredoo lance le Nova 7 5G de Huawei, l’un des meilleurs Smartphones du moment, en exclusivité dans ses boutiques pour ses clients et abonnés. Encore une fois, les toutes dernières technologies et innovations sont mises à votre disposition par Ooredoo, toujours à prix réduit.

Obtenez une qualité de photo inégalable avec les trois caméras arrière de plus de 64 MP et la caméra avant selfie de 32 MP ainsi qu’un affichage sans bordure avec l’écran de 6.53 pouces.

Ne craignez plus les problèmes de téléchargement puisque vous aurez 8 Go de Ram vous permettant jusqu’à 256 Go de stockage.

Procurez-vous le Nova 7 de Huawei, 5 G à partir de 499 dt avec un engagement de 150 dt par mois sur une période de 24 mois ou de 100 dt pour les avances de 899 dt. Un forfait supplémentaire de 2.5 Go vous est offert en plus cette avantageuse offre.

Rendez-vous à la boutique Ooredoo la plus proche et profitez de votre téléphone 5G à partir du 9 septembre 2020.