Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a eu un entretien téléphonique, vendredi 11 septembre 2020, avec le secrétaire d’Etat adjoint des Etats-Unis, Stephen Biegun.

L’entretien a porté sur les moyens susceptibles de consolider les relations tuniso-américaines dans tous les domaines, tant au niveau bilatéral que multilatéral, ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, indique le département.

Le secrétaire d’Etat adjoint des Etats-Unis a réaffirmé le soutien de son pays à l’expérience de transition démocratique en Tunisie et son engagement à continuer de développer le partenariat avec la Tunisie dans les domaines politique, économique et sécuritaire.

De son côté, le chef de la diplomatie tunisienne a salué l’appui constant des Etats-Unis à la Tunisie afin qu’elle puisse relever les nombreux défis, économiques, sociaux et sécuritaires, auxquels elle fait face.

Jerandi a, par ailleurs, réitéré la position constante de la Tunisie envers le dossier libyen, fondée sur l’attachement à une solution pacifique libyo-libyenne à la crise.

Il a, dans ce sens, relevé les efforts déployés par la Tunisie pour aider les Libyens à parvenir à un règlement politique de la crise, le plus rapidement possible, de manière à diminuer les tensions et limiter leur propagation dans la région, eu égard à leur éventuel impact négatif sur les pays du voisinage en particulier, et sur l’espace méditerranéen en général.

L’entretien téléphonique a, également, été l’occasion de mettre l’accent sur l’importance de la coopération entre les deux pays au sein de l’Organisation des Nations unies, en particulier dans le conseil de sécurité, notamment à propos des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Le projet de résolution renouvelant la Mission d’appui des Nations unies en Libye jusqu’au 15 septembre 2021, qui sera soumis à un vote le 15 courant, a été évoqué à cette occasion.

Les deux parties ont convenu de poursuivre les concertations et la coordination et de multiplier les échanges de visites entre les hauts responsables des deux pays.