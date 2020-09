Le bureau exécutif de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) a appelé le ministère de l’Agriculture à abaisser les prix des semences sélectionnées et reproduites en Tunisie et à les mettre à la disposition des agriculteurs dans les zones de production.

Le bureau exécutif s’est penché, également lors de sa réunion périodique jeudi 10 septembre 2020, sur le plan d’action annuelle, inscrit dans le cadre du plan stratégique de l’Union, selon un communiqué, publié vendredi, par l’Organisation agricole.

Le bureau exécutif de l’UTAP a recommandé au ministère de l’Agriculture de tenir ses engagements quant à l’assurance des besoins de la prochaine saison en engrais ainsi qu’en matière de DAP pour mettre à profit les conditions climatiques favorables.

L’accent a, également, été mis sur la nécessité de permettre aux agriculteurs sinistrés d’obtenir des attestations de sinistres, en vue de régler leur situation financière. Il s’agit en outre de faciliter aux adhérents au Fonds des catastrophes naturelles, l’obtention de leurs dus.

.Le bureau exécutif a exhorté les structures locales et régionales, relevant de l’UTAP, à organiser des mouvements de protestations pour inciter les autorités compétentes à accélérer la révision et l’application de la loi sur les catastrophes, en plus du décaissement des primes d’investissements et de la participation de l’organisation agricole à la formulation du guide des procédures.