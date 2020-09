Pour la 1ère fois en Tunisie, Ooredoo s’allie avec son partenaire stratégique de longue date UIB – Groupe Société Générale-, et propose à ses clients une expérience digitale unique : Acheter son Smartphone à crédit et en ligne

Grâce à ce nouveau service, les clients des deux institutions peuvent effectuer, sans aucune avance, des paiements à crédit pour un smartphone à partir de 300 DT. Ils peuvent à présent payer sur plusieurs mois grâce à des virements mensuels sur des périodes allant jusqu’à 24 mois.

Obtenez les derniers smartphones avec cette expérience d’achat digitale et les modalités de paiement qui vous conviennent le mieux.

Pour bénéficier de ce crédit, rien de plus simple : Sélectionnez le Smartphone de votre choix et demandez un devis sur la boutique en ligne de Ooredoo. Vous n’aurez après cela qu’à déposer votre devis dans l’une des agences UIB proches, en vous munissant de votre dossier de demande de crédit. (Détails sur http://www.ooredoo.tn/boutique-en-ligne/achat-par-facilite_83 )

Ces packs Smartphone vont parfaitement de pair avec l’offre digitale Tedallel, accessible sur l’App My Ooredoo et via *140# qui permet à l’abonné de composer ses options selon ses besoins.