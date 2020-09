Honoris United Universities, le premier réseau panafricain d’enseignement supérieur privé, a annoncé, mercredi 9 septembre, plusieurs changements importants au sein de son équipe dirigeante dans le cadre de son expansion en Afrique.

Laura Kakon, auparavant directrice marketing du groupe, est promue directrice de la Stratégie et de la Croissance ; Luis Ramirez-Alonso et Pepe Peran rejoignent le comité de direction respectivement en tant que directeur des Ressources humaines et directeur du Business Développement. Ces nominations, qui ont pris effet le 1er septembre 2020, seront toutes sous la responsabilité du Ceo, Luis Lopez.

Dans ses nouvelles fonctions, Laura Kakon sera chargée de définir et de piloter la stratégie de croissance à long terme d’Honoris et de stimuler la création de valeur sur l’ensemble du réseau en cultivant la différenciation, l’avantage concurrentiel et l’innovation.

Elle continuera à jouer un rôle essentiel en dirigeant le Marketing et les Affaires Publiques du réseau et pilotera désormais également les initiatives transversales du groupe qui refléteront l’engagement d’Honoris à intégrer la transformation digitale dans la totalité du parcours étudiant et à repenser l’enseignement afin d’améliorer continuellement l’acquisition des compétences et l’employabilité de ses diplômés pour le monde du travail en perpétuel changement.

L’équipe dirigeante d’Honoris se voit également renforcée par la nomination de Luis Ramirez-Alonso au poste de directeur des Ressources humaines (DRH). M. Ramirez-Alonso possède 30 ans d’expérience en ressources humaines, acquise au cours d’une longue carrière dans des organisations internationales, dont les 13 dernières dans le secteur de l’enseignement supérieur. Plus récemment, il a occupé le poste de Vice-Président des Ressources Humaines du pôle Services Financiers d’Adtalem Global Education (ATGE).

Pepe Peran rejoint l’équipe au poste de directeur du Business Développement. Il bénéficie de plus de 20 ans d’expérience à des postes de direction dans les domaines du business développement, de la finance et des opérations, notamment en tant que responsable des Fusions et Acquisitions, directeur financier, directeur des Opérations et directeur de Stratégie au niveau international.

M. Peran sera en première ligne pour évaluer les nouveaux marchés et les nouvelles zones géographiques ; établissant de nouveaux partenariats et développant de nouvelles initiatives stratégiques à intégrer dans le réseau.

À propos d’Honoris United Universities :

Honoris United Universities (www.Honoris.net) est le premier réseau panafricain d’enseignement supérieur privé engagé à former la nouvelle génération de leaders et de professionnels africains capables d’avoir un impact sur leurs sociétés et leurs économies dans un contexte de mondialisation. Intelligence collaborative, agilité culturelle et mobilité sont au cœur de la vision d’Honoris en matière d’enseignement supérieur. Honoris United Universities rejoint l’expertise de ses institutions membres pour développer un capital humain africain de classe mondiale, compétitif sur les marchés de plus en plus numérisés et compétitifs du travail et des start-ups.

Honoris United Universities rassemble une communauté de 45 000 étudiants sur 60 campus et centres d’apprentissage et en ligne, dans 10 pays et 32 villes.

Le réseau compte 11 institutions : universités pluridisciplinaires, écoles spécialisées, instituts techniques et professionnels, en présentielle, à distance et en ligne. Les étudiants peuvent bénéficier de partenariats et de programmes d’échange exclusifs dans plus de 60 universités en Europe et aux États-Unis.

Le réseau dispense plus de 280 programmes en médecine, sciences de la santé, ingénierie, informatique, commerce, droit, architecture, arts créatifs et design, médias, sciences politiques et éducation.