Selon les chiffres publiés mardi 8 septembre 2020 par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), le nombre de cas confirmés de Covid-19 sur le continent africain s’établit à plus de 1,3 million.

L’agence continentale de contrôle et de prévention des maladies indique également le nombre de décès liés à la pandémie de Covid-19 est de 31 494. Parallèlement, plus de 1 million de personnes qui avaient été infectées par le coronavirus sont guéries à travers le continent.

Et les pays africains les plus touchés en termes de nombre de cas positifs sont l’Afrique du Sud, l’Egypte, le Maroc, l’Ethiopie et le Nigeria, souligne le CDC Afrique.

Mais dans l’ensemble, l’Afrique –on ne sait pas par miracle- a mieux résisté à la pandémie par rapport aux autres continents.

Par ailleurs, voici l’état des infections par région en Afrique :

Afrique Centrale : 55 454 cas ; 1 050 décès ; 47 743 guérisons.

Afrique de l’Est : 144 906 cas ; 2 874 décès ; 78 729 guérisons.

Afrique du Nord : 251 233 cas ; 9 042 décès ; 178 259 guérisons.

Afrique Australe : 689 515 cas ; 16 056 décès ; 600 156 guérisons.

Afrique de l’Ouest : 165 049 cas ; 2 472 décès ; 140 196 guérisons.