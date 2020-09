Enseignement supérieur : Olfa Ben Ouda appelle au changement du système de recherche basé en Tunisie

La nouvelle ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Olfa Ben Ouda, estime que la Tunisie doit appuyer la recherche scientifique basée sur la valorisation. Dans de son allocution prononcée lors de la Journée nationale du savoir, Ben Ouda a souligné que ce changement, d’un système de recherche scientifique basé sur la formation en système basé sur la valorisation, sera au service du développement, sachant que la recherche et la rénovation forme un pilier du développement.

Le défi lancé en matière de lutte contre le coronavirus a confirmé la possibilité de réussir grâce aux compétences tunisiennes, a ajouté la ministre. Elle a rappelé à ce propos, le travail lancé par des structures de recherches dans les universités afin de trouver des solutions permettant de consolider le secteur de la santé en offrant notamment du matériel de protection et de prévention aidant dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Ben Ouda a souligné par la même occasion l’attachement de son département à relever le défi et instituer pour l’université de demain afin de soutenir le développement national à travers la consolidation de l’employabilité et le renforcement de la coopération avec l’environnement économique en plus du lancement d’un système national de gouvernance de la recherche et de la rénovation et d’un système de gestion de la qualité au sein du système de résultats de recherche.

Ben Ouda a notamment rappelé par la même occasion, les mesures prises par le ministère afin d’assurer une réussite de l’année universitaire dont le protocole sanitaire élaboré en coordination avec le ministère de la santé en plus d’autres mesures dont la révision du calendrier de l’année universitaire.