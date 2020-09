L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) se dit inquiète face au retard pris dans les préparatifs pour la campagne agricole, appelant à accélérer la fixation des prix des semences sélectionnées et à fournir les quantités nécessaires dans les zones de production, afin d’éviter la spéculation et le monopole.

L’organisation agricole plaide également pour une baisse des prix des semences sélectionnées, afin d’encourager les agriculteurs à favoriser les cultures céréalières qui constituent un secteur stratégique.

Elle appelle, par ailleurs, à fournir les quantités suffisantes en engrais, notamment le DAP, afin de permettre aux agriculteurs de préparer les sols pour l’ensemencement.

L’organisation estime aussi nécessaire d’accorder des “certificats de sinistre” aux agriculteurs touchés, afin de leur permettre de rééchelonner leurs crédits bancaires ou de recevoir des indemnisations, appelant à réviser la loi sur le Fonds des catastrophes naturelles et à l’activer.