Au cours d’une visite dans une usine industrielle située à Ben Arous, qui a enregistré une centaine de cas de contamination par le coronavirus, les ministres de la Santé et de l’Industrie ont appelé à la nécessité de respecter le protocole sanitaire en prévention de la propagation de la pandémie.

Le ministre de la Santé par intérim, Habib Kchaou, estime important de faire preuve de plus de fermeté et de rigueur dans l’application du protocole sanitaire et des mesures de prévention nécessaires dans cette usine, afin d’éviter la contamination d’un plus grand nombre d’ouvriers.

De son côté, son homologue de l’Industrie, Salah Ben Youssef, dira que la poursuite des activités de cette usine industrielle est tributaire du respect des mesures sanitaires et de prévention, ajoutant que ces consignes sanitaires doivent s’intégrer au comportement quotidien des employés.

A noter que les opérations de dépistage rapide se poursuivent à l’usine de Ben Arous après la découverte d’un foyer de contamination. Un laboratoire de dépistage rapide a été mis en place, outre la désinfection de l’unité industrielle.

Une source médicale au sein de l’usine avait déclaré au correspondant de la TAP dans la région que 600 analyses ont été effectuées jusqu’à hier lundi à nombre d’ouvriers de l’usine dont 108 ont été testés positifs.