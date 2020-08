Le démarrage d’activité du Fonds tunisien de l’investissement (FTI), qui a eu lieu vendredi 28 août 2020, consolidera la chaîne de gouvernance du système d’investissement en Tunisie qui englobe aussi le Conseil supérieur de l’investissement et l’Instance tunisienne de l’investissement, selon le président de l’Association tunisienne des investisseurs en Capital (ATIC), Mohamed Salah Frad.

Le FTI est un fonds de fonds destiné à soutenir l’investissement et la création d’entreprises, à travers le déblocage de primes et d’incitations financières aux entreprises économiques et la souscription dans les fonds communs de placement, les fonds de capital risque et les fonds d’amorçage d’une manière directe ou indirecte, a-t-il ajouté samedi 28 août, en marge d’une rencontre sur “Les enjeux, défis et opportunités Post Covid pour des PME tunisiennes”.

Et de préciser lors de cette rencontre organisée, samedi à Sousse, par l’Association tunisienne pour la promotion de la culture financière (ATCF), que la gestion des ressources de ce fonds se fera conformément, aux priorités nationales de développement et sous le contrôle d’une commission de surveillance, présidée par le ministre chargé de l’Investissement.

En guise de solutions aux difficultés générées par la crise de Covid-19, Frad a appelé les entreprises à s’orienter vers les sociétés d’investissement pour le financement de leurs projets et la mobilisation de fonds propres de long terme et à limiter le recours au financement bancaire classique qui a montré ses limites.

Il a, par ailleurs, plaidé pour le changement du modèle économique suite à la crise de Covid-19, vers le renforcement de la coopération entre les entreprises économiques à travers la formation de groupements économiques capables de s’internationaliser.

Il a, en outre, souligné l’importance de poursuivre la digitalisation de l’économie toute entière et de généraliser les systèmes de signature et de paiement électroniques, afin de récupérer l’argent qui circule dans l’économie parallèle et de le réinvestir dans des projets structurants.