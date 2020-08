L’ancien Directeur Général de l’ONTT, Habib Ammar a été proposé au poste de ministre du Tourisme, dans le gouvernement de Hichem Mechichi.

Habib Ammar, a occupé le poste de directeur général de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), (2010-2014), de chef de cabinet du ministre du Tourisme, (2008- 2010), et de directeur du Bureau de la mise à niveau touristique (2005 -2008).

Depuis le 21 juillet 2015, il occupait le poste de président directeur général du groupe Sousse Nord (Société d’études et de développement de Sousse Nord, Société d’études et de développement de Hergla, Société El Kantaoui de promotion du golf et Société hôtelière et touristique du port El Kantaoui).

Il est titulaire d’un diplôme du cycle supérieur de l’Ecole nationale d’administration de Tunis, (section administration générale) et d’une maîtrise en sciences de gestion (option finance internationale) et d’un diplôme d’études universitaires générales en sciences économiques à l’Université Paris IX Dauphine.

Il a également obtenu un diplôme de l’Institut de défense nationale (27e session 2009/2010) et un master exécutif du programme Hubert Humphrey (juin 2002-juin 2003).