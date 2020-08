La Centrale Laitière de Mahdia –Vitalait- renouvelle sa confiance en son fournisseur de systèmes de cogénération par les moteurs à gaz Jenbacher, Clarke Energy, en lui attribuant le contrat d’acquisition et d’installation d’une deuxième centrale sur son site de Mahdia.

Entrée en exploitation en décembre 1998, Vitalait dispose actuellement d’une capacité de production annuelle de 215 millions de litres de lait et opère sur une gamme variée de produits. Elle compte environ 35 distributeurs répartis sur tout le territoire tunisien.

Clarke Energy est le partenaire de longue date de Vitalait pour les projets d’efficacité énergétique. En 2013, Clarke Energy a installé à l’usine de Vitalait un premier moteur à gaz Jenbacher J612, d’une puissance électrique de 2 MWe, produisant 1 100 KWth d’eau chaude et 800 KWth de vapeur. En 2018, l’équipe de maintenance de Clarke Energy Tunisie, avec des cadres et des techniciens tunisiens formés et habilités, a assuré avec succès la semi-révision préventive du moteur à 30 000 heures de fonctionnement.

Sept ans après le démarrage du premier cogénérateur, et au vu les besoins énergétiques croissants de l’usine, Vitalait a décidé d’accroître son autoproduction électrique et thermique en installant un deuxième moteur à gaz J612, identique au premier.

L’installation de cogénération est composée aujourd’hui de deux moteurs à gaz J612 avec une production totale de 4 MWe. Cette centrale de cogénération contribue à la réduction des coûts énergétiques de Vitalait avec un gain mensuel de plus de 166 000 dinars tunisiens, et également une réduction des émissions de carbone de plus de 6 000 tonnes par an.

Pour Hechmi Ali, directeur général adjoint de Vitalait, «Clarke Energy est notre partenaire stratégique pour la cogénération. La signature d’un deuxième accord témoigne de notre satisfaction de la qualité du produit et des services fournis dans le cadre du premier investissement. Notre partenariat s’étendra sur les 15 prochaines années, et pourrait être appelé à se développer davantage avec la croissance continue que connaît Vitalait».

De son côté, le directeur Afrique de Clarke Energy, Sahbi Amara, dira que «nous sommes heureux d’avoir atteint ce niveau dans la relation avec la société Centrale Laitière de Mahdia – Vitalait ».

Et d’ajouter : Avec son offre clé en main et ses prestations de service fournies dans le cadre de contrats de maintenance de longue durée, Clarke Energy accompagne ses clients tout au long du cycle de vie des installations en garantissant disponibilité, fiabilité et rendement.

Le succès de l’installation de cogénération de Vitalait est la preuve de la pertinence de la solution de cogénération en Tunisie, avec un cadre juridique bien défini, et que les moteurs Jenbacher associés aux engagements de Clarke Energy représentent aujourd’hui le meilleur choix sur le marché».

A propos de VITALAIT

Vitalait est le deuxième leader sur le marché tunisien, présente depuis le 8 décembre 1998. Elle est passée d’une petite entreprise de 60 employés à plus de 800. Elle produit le lait avec une gamme variée (beurre, yaourt, raieb, leben, boisson lactée, crème dessert, crème fraîche fromage frais…).

Grâce à sa réputation qu’elle s’est forgée en matière de qualité, Vitalait a réussi à développer des partenariats internationaux, à savoir Kaiku, n°2 espagnol, et Emmi, le premier groupe laitier Suisse.

A propos de Clarke Energy

Clarke Energy, une entreprise du groupe Kohler, est un leader dans l’ingénierie, la conception, l’installation et la maintenance des installations équipées de moteurs à gaz Jenbacher.

Clarke Energy est le distributeur autorisé de Jenbacher dans 27 pays, emploie 1 200 personnes à travers ces territoires et possède plus de 7GW de moteurs à gaz Jenbacher installés dans le monde.

www.clarke-energy.com