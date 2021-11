Ekuity Capital (Ex-Consortium Tuniso-Koweitien de Développement) a récemment finalisé sa sortie du capital de la Centrale Laitière de Mahdia (CLM) « Vitalait », second opérateur tunisien sur le marché des produits laitiers avec une part de marché estimée à 26% en 2020, au profit de la société espagnole Kaiku Internacional (filiale du groupe Suisse Emmi).

Historiquement, Ekuity Capital détenait 18,7% dans le capital de la CLM suite à une acquisition de deux blocs d’actions en 2010 et 2011.

En janvier 2018, Ekuity Capital réalise une première transaction concernant sa participation dans le capital de la CLM, suite à la cession de 50% de sa participation au profit du partenaire technique espagnol « Kuitu International ».

En août 2021, Ekuity Capital clôture l’opération de cession de la totalité de ses participations dans le capital de la Centrale Laitière de Mahdia, suite à la cession des 50% restantes au profit du même acquéreur.

Grâce à un management compétent et dédié, « Vitalait » a réussi à réaliser les objectifs escomptés en matière d’expansion de la marque « Vitalait », l’amélioration de ses performances et l’optimisation de ses opérations.

Forte de son expertise et réalisant une performance de 9 fois en multiple de cash, Ekuity Capital clôture avec cet Exit un chapitre d’un de ses investissements les plus réussis et confirme sa capacité à travailler main dans la main avec l’industrie tunisienne pour mener une croissance soutenable et créer de la valeur. À propos de Ekuity Capital: Ekuity Capital, créée en 1976 afin de promouvoir le secteur de l’hôtellerie et du tourisme tunisien, est actuellement l’une des plus grandes institutions d’investissement diversifiées en Tunisie dont l’objectif premier est de créer de la valeur en développant des actifs à long terme, en encourageant activement les entreprises à réaliser des investissements générateurs de croissance organique et de rentabilité, et en accompagnant leurs acquisitions. Ekuity Capital détient actuellement des participations dans un portefeuille de plus de 20 sociétés en Tunisie.

Ekuity Capital,

anciennement connu sous le nom de Consortium Tuniso-Koweïtien de Développement (CTKD), a été créé en 1976 sous la forme d’une joint-venture entre Kuwait Investment Authority (KIA), le fonds souverain de l’État du Koweït, le gouvernement Tunisien et le secteur privé Tunisien afin de promouvoir le secteur de l’hôtellerie et le tourisme Tunisien.

Basée à Tunis, l’activité principale du CTKD se concentrait sur la gestion des hôtels Abou Nawas. Lancée en 1980, la chaîne Abu Nawas a rapidement atteint 18 unités hôtelières et a suscité des éloges pour ses pratiques de gestion hôtelière.

Ekuity Capital est également présent dans le capital de Délice holding et de Cérealis, deux entreprises cotées à la bourse de Tunis.