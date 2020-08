Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Ali Toumi, estime nécessaire la réalisation de projets touristiques structurés et de meilleure qualité à Kerkennah, pour faire de l’archipel une destination touristique, et ainsi le le désenclaver.

Ces projets devraient permettre de créer une dynamique économique dans la région et fournir des emplois tout en étant en harmonie avec la dimension écologique de ces îles, a-t-il ajouté dans une déclaration accordée aux médias, lors de sa visite mercredi, à Kerkennah.

Dans ce cadre, Toumi souligne l’impératif d’introduire des modifications sur le projet touristique de Sidi Finkhal, programmé depuis les années 1980, de manière à se conformer aux exigences du marché touristique actuel.

Il a mis l’accent sur l’importance d’inclure ce projet dans une nouvelle vision touristique fondée sur la qualité et la haute valeur ajoutée du produit touristique, affirmant que le ministère est prêt à prendre en charge une partie du financement du projet de la route touristique entre le pont (El Kantara) et Sidi Fraj que la municipalité compte réaliser bientôt.

Le ministère prévoit la création d’un village artisanal à Kerkennah pour encourager l’artisanat dans la région, a-t-il dit