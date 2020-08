L’Université de Sfax a organisé la 22ème session de la foire universitaire, sous la direction de Dr. Mohamed Belhadj, du 14 au 18 août 2020 au Centre d’innovation, d’entreprenariat et de transfert technologique.

Cela fait 21 ans que l’université de Sfax s’est engagée à promouvoir cette foire universitaire afin d’accueillir, conseiller et guider les nouveaux étudiants.

Cette année, malgré les contraintes liées à la pandémie Covid-19, l’engagement de l’université pour informer et orienter les étudiants n’a pas fléchi et les sessions virtuelles ont eu l’impact souhaité en s’adressant à un public plus large que celui de la région de Sfax.

Cette session marque son originalité à deux niveaux :

1- Une session 100 % numérique

Il s’agit d’une première du genre : une foire universitaire numérique. Elle établit un canal de communication permanent entre les institutions universitaires rattachées à l’université et les nouveaux bacheliers.

En effet, la foire Univexpo était accessible en permanence (24/24) à travers plusieurs portails numériques (plateforme numérique, site web, chaîne youtube, page facebook).

Dans sa version numérique, la foire Univexpo a rendu l’information plus accessible grâce aux outils numériques et l’interactivité instantanée. L’organisation de plusieurs Webinaires regroupant les différents chefs d’établissement et les responsables pédagogiques a permis une meilleure compréhension des différents parcours de formation et les compétences qui en découlent.

Les commentaires et réponses sont à cet effet archivés dans un espace FAQ (foire à question).

2- Un portail interactif

Pionnière dans l’utilisation d’un portail numérique www.univexpo2020.com interactif utilisant les dernières technologies, cette expérience s’est distinguée par le nombre important de visiteurs et d’inscrits sur la plateforme. Elle a aussi consacré le rapprochement des acteurs économiques à l’université par la participation du centre d’affaires de Sfax et ses implications pour une meilleure adéquation entre l’offre de formation et la demande de travail sur le marché.

La 22ème édition de la Foire universitaire dans son édition numérique a connu un grand succès, comme le montrent les chiffres suivants :

– Nombre d’inscrits sur la plateforme avant le lancement de la foire : 30 000

– Nombre de visiteurs de la plateforme pour le premier jour : 4 000

– Nombre d’utilisateurs ayant suivi les conférences : entre 5 000 et 20 000 par jour.

Cette réussite revient à l’implication de l’équipe organisatrice avec la participation active de plusieurs étudiants sous la direction du directeur du centre.

Le président de l’université, Pr.Abdelwahed Mokni, n’a pas manqué de féliciter tous les intervenants lors de cette 22ème session, espérant que les étudiants qui ont eu accès aux différents portails numériques ont été suffisamment informés pour effectuer le choix judicieux de leur formation dans une université qui souhaite les accueillir chaleureusement.

Bien que la 22ème édition de l’Univexpo soit officiellement close, le contenu reste toujours accessible sur la plateforme www.univexpo2020.com.