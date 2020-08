L’unité de maintenance routière à Siliana est entrée en activité, mardi 18 août 2020. Ce projet a été réalisé dans le cadre du partenariat entre le programme “Tadaeem” financé par l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) et la municipalité de Siliana, a expliqué le maire de la localité, Abdelhamid Akermi Hammami.

L’unité a été renforcée en ressources humaines et équipements techniques nécessaires, a-t-il indiqué à l’agence TAP, ajoutant que des formations ont été organisées au personnel qui effectuera les opérations de maintenance et ce dans l’objectif d’assurer un service de qualité.

La municipalité a commencé, dans ce cadre, à actualiser les données relatives à l’état des routes afin d’améliorer les capacités à diagnostiquer, planifier et mener les travaux de réhabilitation des routes et de réfection des trottoirs au niveau des rues et avenues de Siliana.