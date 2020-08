L’édition 2020 du classement de Shanghai des 100 meilleures universités du monde a été publiée vendredi 14 août 2020. Sans trop de surprise, car les universités de l’Oncle Sam continuent de faire la course en tête, et toujours à la première marche Harvard pour la 18ème année consécutive.

A rappeler au passage que ce classement est réalisé depuis 2003 par le cabinet indépendant Shanghai Ranking Consultancy.

Cependant, un changement est à noter cette année, avec l’apparition un établissement français, en l’occurrence Paris Saclay, à la 14ème position, rapporte ouest-France.fr. Il est même le premier établissement non anglo-saxon.

Les dix premières places sont comme l’on si attendait sont solidement occupées par les Anglo-saxons, dont huit universités américaines et deux britanniques.

Donc, derrière Harvard, on trouve Stanford et la britannique Cambridge (4e), puis les américaines MIT (4e), Berkeley (5e) et Princeton (6e).

Si Paris Saclay se classe au 14ème rang, d’autres établissements de l’Hexagone sont eux aussi présents dans les 100 premiers, à savoir Paris sciences & lettres (36e), la Sorbonne (39e), celle de Paris (65e) et Grenoble Alpes (99e).

Ce qui permet à la France de se classer désormais 3ème mondial derrière les USA et la Grande-Bretagne dans ce classement, comme d’ailleurs s’est félicité la ministre française de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal dans un communiqué cité par le site web ouest-France.fr.