Vainqueur convainquant du Real Madrid en huitième de finale, Manchester City n’est plus qu’à trois matches d’un sacre européen tant convoité, mais face à Lyon, invité surprise à ce stade de la compétition, le message de Pep Guardiola a été clair: “méfiez-vous!”.

Passer du champion d’Espagne, une équipe qui n’avait jamais été éliminée en Ligue des Champions avec Zinedine Zidane sur le banc, à Lyon, 7e du dernier championnat de D1 et qui n’a plus été à pareille fête depuis 10 ans, a tout du match-piège. Mais pas quand on a l’expérience de l’entraîneur catalan.

Immédiatement après le match, il avait douché l’enthousiasme des journalistes anglais, qui n’en croyaient par leur chance d’avoir Lyon et non la Juventus sur leur chemin au tour suivant.

“Je viens juste de parler avec mes observateurs et ils m’ont dit: méfiez-vous ! Ils m’ont dit que les deux matches joués contre la Juventus ont été bien meilleurs”, avait-il averti.

Un discours qu’il a répété lors de la conférence de presse d’après-match: “On a joué contre eux la saison dernière et on a perdu (1-2 à Manchester) et fait un nul (2-2 au retour), on n’est pas arrivé à les battre. C’est la réalité”, a-t-il rappelé.

Une victoire en Ligue des champions est même leur dernière chance d’échapper l’an prochain à une première saison sans Coupe d’Europe depuis 1996/1997.

La qualification arrachée à Turin (1-0, 1-2), peut-elle avoir servi de déclic suffisant pour aller enquiquiner un City lui aussi revanchard après avoir suivi d’assez loin toute la saison le cavalier seul de Liverpool en Premier League ?