“Les Objectifs de développement durable (ODD) du point de vue genre : les priorités de la Tunisie après la pandémie Covid-19 “, c’est le thème d’un forum international qui aura lieu à Tunis du 10 au 12 août à l’initiative du ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors à l’occasion de la fête nationale de la femme, célébrée le 13 août de chaque année.

Ce forum a pour objectif de présenter les acquis de la Tunisie dans le domaine de la protection des femmes et du renforcement de leurs droits dans la lutte contre la pandémie.

A l’issue du forum, des recommandations sur la réorganisation des priorités de la Tunisie en matière d’objectifs de développement durable de point de vue genre seront formulées et devront être mises en œuvre.

Le forum réunira des représentants de pays frères et amis, des organisations internationales et nationales, des compétences de différents domaines ainsi que des représentants des structures publiques et de la société civile nationale.

Il est organisé avec le soutien d’ONU Femmes, du Programme des Nations Unies pour le développement, du Fonds des Nations Unies pour la population, du Bureau de l’Organisation internationale du travail à Tunis, du Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) et de l’Office des Nations unies contre les drogues et le crime.