La secrétaire d’Etat chargée d’assurer l’intérim du ministère des Affaires étrangères, Salma Ennaifar, a pris part, jeudi 6 août par visioconférence, à une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité sur la lutte contre les liens entre le terrorisme et le crime organisé.

Dans son intervention, Salma Ennaifar indique que les phénomènes du terrorisme et du crime organisé sont considérés parmi les fléaux qui menacent la sécurité et la paix dans le monde.

“La détérioration de la situation aux niveaux local et régional due à l’instabilité politique, les conflits armés, la corruption et les crises sociales constituent autant de facteurs et un terreau pour ces deux fléaux”, a fait observer Salma Ennaifar.

Citée dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, la secrétaire d’Etat a mis l’accent sur le rôle des pays, des organisations internationales et régionales dans l’identification de solutions pacifiques aux conflits armés.

Ennaifar a fait valoir à cet effet la résolution tuniso-française 2532-2020 adoptée par le Conseil de sécurité au mois de juillet 2020 qui stipule une trêve humanitaire dans les conflits armés mais qui ne s’applique pas aux groupes terroristes.

” Les Etats doivent prendre des initiatives globales et complémentaires qui leur permettent de lutter contre le terrorisme et le crime organisé conformément aux législations nationales et aux engagements internationaux y afférents “, a déclaré la secrétaire d’Etat.

Elle a préconisé dans ce sens la création de mécanismes et de cadres bilatéraux et multilatéraux pour échanger les informations et les expertises et la sécurisation des frontières.

La secrétaire d’Etat a réaffirmé l’engagement de la Tunisie à lutter contre le terrorisme et le crime organisé conformément aux objectifs et aux principes de la Charte des Nations Unies et dans le respect total du droit international et des droits de l’Homme.

La réunion a été présidée par la ministre des Affaires étrangères indonésienne, étant donné que l’Indonésie préside le Conseil de sécurité pour le mois d’août.