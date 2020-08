“African Jasmine”, spectacle de Yasmine Azaiez en première à Sahriyet été Hammamet 2020″

La violoniste Yasmine Azaiez a présenté, mercredi, au théâtre de plein air de Hammamet, son nouveau spectacle “African Jasmine” ou “Jasmin de l’Afrique”.

Ce nouveau projet a été présenté pour la première fois, dans le cadre de la manifestation culturelle estivale ” Sahriyet été 2020 à Hammamet”. L’artiste a été accompagnée par Omar El Ouaer au piano, Hamza Zarmdini à la basse électrique, Mohamed Khachnewi et Hadi El Fehem à la guitare et Abdelkader Haj Kacem qui valse sur trois instruments, darbouka, Bendir et tabla.

Le spectacle a été une évasion dans divers registres où l’artiste et son quintet ont joué plusieurs genres musicaux en mêlant instruments africains tels que le guembri, la kora et autres tunisiens. Yasmine Azaiez a revisité des chansons cultes du répertoire tunisien, comme ” Samra ” et ” Taht el Yasmina fi ellil” de l’artiste disparu Hedi Jouini et “Sidi Mansour”, une chanson du patrimoine tunisien qui a été largement interprétée par des artistes tunisiens et étrangers notamment Saber Rebai.

Violon en mains, elle a entamé la soirée avec la chanson ” Leila ” tout en étant accompagnée de deux danseurs africains. Elle a ensuite enchaîné avec des titres comme “Run Run Rabbit”, “Fabulous” et ” Blacher the Flower “, tirés de son Album Fabulous. A sa sortie en 2017, cet album avait connu beaucoup de succès auprès du public de la 53ème édition du Festival international de Carthage.

Dans une conférence de presse tenue après le spectacle, Yasmine Azaiez a souligné que “ce projet est le fruit d’un travail de recherche approfondie dans la musique africaine”. Evoquant le thème de ses chansons, elle a parlé d’un appel à l’Amour, à la paix aussi bien qu’un refus de la haine et de la discrimination raciale.

En cette période de pandémie durant laquelle la plupart des grands festivals d’été ont annulé la tenue de leurs éditions respectives pour cette saison, “Sahriyet été 2020 à Hammamet” continue sa programmation prévue jusqu’au 22 août. Les organisateurs de cet événement continuent d’appliquer les consignes prescrites par le protocole sanitaire qui stipule la désinfection des lieux, le port du masque et la distanciation physique pour assurer la sécurité des spectateurs.