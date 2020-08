Business Insider vient de classer “les meilleurs pays vers lesquels les Américains peuvent s’installer – une fois que les voyages des États-Unis vers d’autres pays sont autorisés et que le coronavirus est sous contrôle.

Cinq paramètres sont pris en ligne de compte pour effectuer ce classement, entre autres où le coût de la vie bas, qui soient accueillants pour les nouveaux arrivants, qui bénéficient du beau temps, le score du pays sur l’indice de démocratie de l’Economist Intelligence Unit et la baisse des cas quotidiens de coronavirus.

Et après avoir redimensionné chaque métrique sur une échelle de cinq points afin de pouvoir déterminer un score total à travers les métriques et trouver nos meilleurs pays, expliquent les auteurs, c’est l’Australie qui arrive en tête, suivie de l’Irlande, de l’Uruguay, et la Tunisie en 4ème position.



Voici ce qui est écrit à propos de la Tunisie : « Ce pays d’Afrique du Nord se classe en tête de notre liste en raison de sa température annuelle idéale, de son faible coût de la vie et du faible nombre moyen de nouveaux cas de coronavirus par habitant à la mi-juillet 2020 ».

Mais ce n’est pas tout. « La Tunisie a également un indice d’acceptation des migrants de 6,47, qui est supérieur au score global de 5,34 ».

Un autre détail concerne la nécessité d’obtenir « un permis de séjour si vous prévoyez de rester plus de 90 jours, sinon vous pouvez voyager sans visa, selon le département d’État américain…».