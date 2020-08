Le ministère des Droits de l’Homme, des Relations avec les instances constitutionnelles et la société civile, annonce, dans un communiqué publié mercredi 5 août, que la Tunisie a déposé, le 27 juillet 2020, son septième rapport sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (Accord CEDAW), auprès du Comité des Nations unis pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

A cet égard, le ministère déclare que le comité national pour la coordination, la préparation et la présentation des rapports et le suivi des recommandations dans le domaine des droits de l’Homme, avait élaboré ce rapport selon la formule des procédures simplifiées et sur la base d’une liste de 25 sous-thèmes identifiés par le comité compétent des Nations unies.

Les questions évoquées par le comité national dans son rapport concernent le cadre constitutionnel et législatif, le recours à la justice, aux mesures spéciales et temporaires, les stéréotypes, la violence à l’égard des femmes, la traite des personnes et leur exploitation de la prostitution, ainsi que la participation à la vie politique, publique et sexuelle, l’éducation, la santé, l’emploi, l’autonomisation économique des femmes et des femmes marginalisées, outre des questions liées au statut personnel.

Le ministère a ajouté que le Comité national avait élaboré son rapport selon une approche participative, avec l’appui technique et logistique du bureau de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes en Tunisie, et en Libye et celui du Haut-commissariat aux droits de l’Homme en Tunisie.

Dans ce cadre, une consultation électronique a été lancée avec un certain nombre d’organisations de la société civile, en plus de deux autres consultations, la première, régionale, s’est déroulée le 26 juin 2020 à Tabarka, avec la participation de représentants de structures publiques et d’associations actives dans les gouvernorats de Jendouba, Béja, Le Kef et Siliana, tandis que la seconde réunion, nationale, a eu lieu le 10 juillet dernier à Tunis, avec la participation des représentants des structures nationales et des associations.

A noter que le comité national pour la coordination, la préparation et la présentation des rapports et le suivi des recommandations dans le domaine des droits de l’Homme, est une structure permanente auprès du chef du gouvernement, présidée par le ministre en charge des droits de l’Homme, qui a été créée en vertu du décret gouvernemental n° 1593 de 2015 du 30 octobre 2015 et révisé par le décret gouvernemental n° 663 de l’année 2016, en date du 30 mai 2016.