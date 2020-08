Shinohara Shunei est le nouveau représentant-résident de la JICA (Agence japonaise de coopération internationale) en Tunisie, et ce depuis le 1er août 2020, en remplacement de Egusa Toshifumi, indique ladite agence. Ce dernier n’a pas manqué d’adresser ses “sincères remerciements“ à ses collaborateurs durant les trois 3 ans et demi qu’il a passés ici.

A noter que les activités de l’Agence japonaise de coopération internationale s’articulent autour de trois piliers : l’approche de terrain, la sécurité humaine et une exécution plus efficace, rationnelle et rapide.

Elle a démarré ses activités en Tunisie en 1975, avec le lancement du programme des volontaires. Par la suite, la JICA a étendu ses activités à la coopération technique, aux dons, aux prêts et la poursuite de l’envoi de volontaires.