Le projet de loi relatif à l’appui à la relance économique, l’intégration de l’informel et la lutte contre l’évasion fiscale a été adopté par un Conseil ministériel et soumis au Parlement. C’est ce qu’a indiqué le ministre des Finances, Nizar Yaïche, lors d’une conférence de presse tenue mercredi 29 juillet 2020.

L’objectif de ce projet de loi est de soutenir les entreprises économiques et les aider à reprendre progressivement le rythme de leurs activités après le déconfinement, a ajouté le ministre.

Il cible également l’appui aux actions de restructuration financière des entreprises et de recherche de sources de financement en plus de la lutte contre l’évasion fiscale et le renforcement de la transparence des transactions en cash.

En ce qui concerne la réintroduction de l’informel dans le circuit économique formel, Yaïche estime que cela pourrait pomper des ressources supplémentaires au profit du budget de l’Etat, estimées à 1,1 milliard de dinars, et aussi préserver les équilibres de la finance publique dans cette conjoncture difficile.

Nizar Yaïche avait annoncé, le 21 juillet 2020, une batterie de 67 mesures financières, fiscales et sociales visant à améliorer le climat des affaires et appuyer le plan de relance économique élaboré par le gouvernement de gestion des affaires courantes.