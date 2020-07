La productrice Dorra Bouchoucha a été choisie au jury international du Prix “Luigi De Laurentiis”, par les organisateurs de la 77ème édition Festival de Cinéma de la Mostra de Venise, prévue du 02 au 12 septembre, dans la ville de Venise en Italie.

La productrice rejoint sa compatriote Hend Sabry à la Mostra de Venise qui a été en 2019 au jury du même prix ” Luigi De Laurentiis “, devenant ainsi la première actrice arabe à rejoindre le jury de ce prestigieux festival de cinéma. Ce prix appelé aussi Lion du Futur est baptisé au nom du producteur de cinéma Luigi De Laurentiis (1917-1992).

Il récompense depuis 1999 le meilleur premier film de toutes les sections du Festival de Cinéma de la Mostra de Venise.

Dorra Bouchoucha sera la seule femme au jury de cette compétition et siégera aux côtés de deux réalisateurs. Le jury du Prix “Luigi De Laurentiis” sera présidé cette année par l’Italien Claudio Giovannesi, réalisateur, scénariste en plus du Français Remi Bonhomme, réalisateur et organisateur de festivals internationaux, en tant que membre.

Après avoir été coordinateur de la Semaine de la critique du festival de Cannes, Remi Bonhomme a été nommé directeur artistique du Festival international de Marrakech 2020 et les Ateliers de l’Atlas, une plateforme industrie dédiée aux cinémas africain et arabe.

Dorra Bouchoucha est productrice de plusieurs films tunisiens et étrangers dans le cadre de sa compagnie Nomadis Images, qu’elle a créée en 1995. Plusieurs des ses films ont été sélectionnés dans de prestigieux festivals comme Venise, Cannes et Berlin.

Après avoir dirigé les Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) durant trois éditions (2008, 2010 et 2014), elle est actuellement à la direction artistique du festival du cinéma méditerranéen ” Manarat ” depuis sa création en 2018. A rappeler que suite à la pandémie du Covid-19, les organisateurs de Manarat ont annoncé que la 3ème édition de ce festival, habituellement organisé au mois de juillet, sera reportée à 2021 (1er-7 juillet).

Figure emblématique du 7e art tunisien et première productrice de cinéma dans le pays, Dorra Bouchoucha a été désignée, en 2018, membre de la prestigieuse Académie des Oscars (Etats Unis d’Amériques) qui regroupe des professionnels du film du monde entier.

Le programme complet de cette 77ème édition de la Mostra de Venise n’a pas encore été dévoilé. Les organisateurs ont dévoilés les quatre jurys internationaux choisis pour les compétitions Venezia 77, Orizzonti et “Luigi De Laurentiis ” et Venise Virtual Reality.

Le jury présidé par l’Australienne Cate Blanchett récompensera les films en compétition dans les catégories suivantes; meilleur film, grand prix du jury, meilleur réalisateur, meilleur acteur ou meilleure actrice et meilleur jeune acteur ou meilleure jeune actrice.

Le Jury du Prix ” Luigi De Laurentiis “, Lion du Future, récompense l’un des premiers longs métrages sélectionnés dans les différentes sections compétitives du Festival du film de Venise. Il est doté de 100 000 USD à partager équitablement entre le réalisateur et le producteur, lit-on sur le site du festival.

La Mostra de Venise est le plus ancien festival de cinéma qui est officiellement reconnu par la Fédération internationale des producteurs de films (FIAP). A cause de la crise sanitaire dans le monde, l’édition 2020 sera organisée autour d’un programme réduit composé d’une cinquantaine de films et un protocole sanitaire assez strict.