Monsieur Hichem Mechichi est né en janvier 1974. Il est titulaire d’une maîtrise en Droit de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis, d’un diplôme de fin de cycle de l’École Nationale d’Administration de Tunis et d’un master en administration publique de l’École Nationale d’Administration de Strasbourg.

Il a occupé le poste de chef de cabinet dans les ministères de la femme, du transport, de la santé et des affaires sociales. Il a été également directeur général de l’Agence Nationale du Contrôle Sanitaire et Environnemental des Produits, expert auditeur auprès de l’Instance Nationale de Lutte Contre la Corruption et premier conseiller auprès du Président de la République en charge des affaires juridiques, et ce jusqu’à sa dernière nomination.