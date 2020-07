La liste est sur le bureau du Président Kais Saied, le choix de la première édition a été un fiasco et a aboutit à un gouvernement qui n’a pas tenu plus de 4 mois. Il avait opté pour le candidat arrivé 9e dans l’ordre des désignations par les partis politiques.

Pour cette deuxième édition sera-t-il tenté de choisir le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Sachant que dans le Top 3 il retrouve Fadhel Abdelkefi et Hakim Ben Hamouda, et un 3e candidat surprise Khayam Turki arrivé deuxième dans les choix des partis.

S’il décide de choisir un candidat du milieu du tableau, il tomberait peut-être sur Lotfi Mraihi à moins qu’il décide d’opter pour un plan B.