Tunisie Telecom félicite les admis aux divers concours nationaux, tout en soulignant les efforts louables qu’ils ont déployé dans la voie de la réussite et l’excellence et ce, en dépit des conditions exceptionnelles vécues durant cette année scolaire particulière.

En effet, le confinement sanitaire obligatoire a contraint élèves et étudiants à poursuivre leurs études à distance, ce qui a nécessité une adaptation à de nouveaux modes d’apprentissage et davantage de rigueur, d’assiduité, d’endurance et de sérieux.

Pour sa part, Tunisie Telecom a apporté le support nécessaire via ses services d’internet fixe et mobile et également par son expertise mise au profit des ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieures et de la Recherche scientifique afin d’assurer gratuitement l’accès aux cours, ce qui a permis aux jeunes tunisiens d’entrer de plain-pied dans l’univers du e-learning.

Forte présence durant la période de confinement

Tunisie Telecom a donc participé efficacement à la réussite de l’année scolaire et universitaire à travers la généralisation de la gratuité de l’accès aux 40 sites relevant des ministères de tutelle, contribuant ainsi à la finalisation des programmes ainsi qu’aux révisions nécessaires aux concours nationaux.

Tunisie Telecom, un pilier technologique majeur pour l’éducation et la formation

Pour rappel, l’opérateur national constitue un pilier technologique majeur du secteur de l’éducation et de l’enseignement ayant contribué au fil des années au renforcement continu de l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et au raccordement des établissements éducatifs et institutions sous tutelle du ministère de l’Education au très haut débit.

Tunisie Telecom a contribué également à l’amélioration de l’efficience des programmes d’enseignement et de formation et au développement du e-learning pour apporter aux élèves et enseignants la possibilité de se connecter au monde entier afin de favoriser l’apprentissage collaboratif et la compréhension interculturelle.

Prêter main forte aux initiatives d’inclusion et d’égalité des chances

Sur un autre volet, en tant qu’entreprise citoyenne responsable, l’opérateur apporte sa contribution pour faire baisser le taux d’abandon scolaire en tant que premier partenaire, depuis 2014, de l’association « Almadanya » dont l’une des missions est d’assurer le transport scolaire des milliers d’ élèves habitant dans des zones rurales éloignées et de leur garantir chaque année les conditions adéquates au bon déroulement des rentrées scolaires.

C’est parce qu’elles sont convaincues que le savoir, la connaissance et la technologie constituent le fondement même des grandes civilisations que les équipes dirigeantes de l’opérateur national œuvrent en synergie pour encourager le développement de l’éducation et favoriser le perfectionnement de ses outils et ses moyens. Pour elles, c’est ce magnifique engouement des futures générations pour l’apprentissage et l’accès aux connaissances qui permettra d’avancer sur la voie de la dignité, du progrès et du bien-être général.