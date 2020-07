Les investissements de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) face à la crise de Covid-19 dans l’ensemble de ses pays d’opérations, ont bondi au premier semestre 2020. Ils ont atteint un niveau record, dépassant les 5 milliards d’euros au cours des six premiers mois de l’année, à comparer aux 3,7 milliards accordés sur la même période en 2019 et au record précédent, 3,9 milliards d’euros au premier semestre 2016.

Cette progression des financements s’est accompagnée, selon un communiqué de la banque, d’un soutien renforcé en matière de dialogue sur les politiques publiques à mener.

La BERD a dévoilé en mars 2020 son Fonds de solidarité contre le coronavirus, consistant en une série de mesures adoptées pour répondre aux besoins immédiats des régions, tout en préparant le terrain pour une reprise vigoureuse une fois la pandémie terminée.

Ce Fonds de solidarité propose notamment un cadre permettant aux clients actuels de la Banque d’obtenir en urgence des liquidités et des fonds de roulement. La demande de financement d’urgence est forte et ce nouveau mécanisme a représenté pour le seul mois de juin plus d’un milliard d’euros d’investissement de la BERD.

La banque a également annoncé en avril qu’elle allait consacrer toute son énergie à la lutte contre la pandémie de Covid-19 et qu’elle avait l’intention d’investir quelque 21 milliards d’euros d’ici la fin de l’année 2021.

Face aux répercussions de la pandémie de Covid-19 sur les flux commerciaux et l’accès au financement des échanges, la BERD a aussi augmenté son soutien au commerce dans le cadre de son Programme d’aide aux échanges commerciaux.

Au cours du premier semestre 2020, la Banque a financé plus d’un millier d’accords commerciaux, pour un montant global record de 1,9 milliard d’euros. Elle a relevé de 50% sa limite de risque globale au titre de ce programme, en la faisant passer à 3 milliards d’euros.

La BERD a, en outre, présenté en juillet des propositions ambitieuses destinées à faire d’elle une banque majoritairement “verte” d’ici 2025.

En Tunisie, pays couvert par les opérations de la BERD, les investissements cumulés de la banque s’élèvent à 945 millions d’euros, dont 579 millions d’euros de décaissements cumulés. La part du portefeuille du secteur privé représente presque la moitié (49%).