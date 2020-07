Les petites et moyennes entreprises (PME) opérant dans les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique et touchées par la pandémie de la Covid-19 bénéficieront d’un nouveau programme de soutien. C’est ce qu’a affirmé, jeudi 23 juillet, le DG de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), Omar Bouzouada, qui s’exprimait lors d’une conférence de presse, organisée au siège de l’APII à Tunis.

Il a ajouté que ce programme, d’une durée de 26 mois (juillet 2020 – août 2022), dispose d’un budget de 800 000 euros (soit près de 2,6 millions de dinars) dont 675 000 euros sont destinés aux PME.

Le programme consiste en le remboursement des dépenses engagées pour la réalisation des mesures de protection des employés contre cette pandémie et l’amélioration de leurs conditions de travail.

Bouzouada explique en outre que ce programme, mis en œuvre par la GIZ en partenariat avec le ministère tunisien de l’Industrie et des PME, s’intègre dans le cadre du projet “Partenariats pour l’emploi et l’appui aux moyennes entreprises”.

Financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) dans le cadre de l'”initiative spéciale formation et emploi” et géré par l’APII, ce programme vise à contribuer à faire face aux conséquences de la pandémie Covid-19 par la consolidation des efforts de soutien aux PME, à travers les mesures de protection des employés et le remboursement des dépenses associées dans les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique.

Il a également pour objectifs d’améliorer la sécurité au travail et de maintenir l’emploi dans les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique.

Les entreprises éligibles à ce programme sont celles opérant dans les secteurs des composants automobiles (employant de 50 à 250 employés) et des composants aéronautiques (employant de 20 à 250 employés) et entrées en production depuis au moins 2 ans avant le début de la pandémie .

Le DG de l’APII soulignera que le taux de régression du chiffre d’affaires de ces entreprises, durant le mois de mars 2020, ne doit pas être inférieur à 25% par rapport au mois de mars 2019 ou à 40% durant le mois d’avril 2020 par rapport au mois d’avril 2019, notant que cette baisse doit être liée à la situation exceptionnelle résultant de la prorogation du Covid-19 .

Les entreprises intéressées peuvent adhérer au programme en ligne à travers le lien suivant :http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/appui_pme.asp

De son côté, le ministre de l’Industrie et des PME, Salah Ben Youssef, a affirmé que le programme de soutien destiné aux PME opérant dans les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique va permettre de sauvegarder au maximum les emplois surtout dans une conjoncture difficile marquée par la propagation de la Covid-19.

Il a fait savoir que le tissu industriel tunisien compte plus de 80 entreprises opérant dans le secteur de l’aéronautique totalisant plus de 17 mille emplois(techniciens et ingénieurs) et 280 entreprises opérant dans le secteur automobile avec plus 94 mille emplois.