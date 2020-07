Permettre aux Tunisiens à l’étranger d’effectuer des dépôts en devises dans les banques tunisiennes à un taux concurrentiel par rapport à ce qui est en vigueur dans les pays de résidence, est l’une des mesures annoncées,mardi, par le ministre des Finances Mohamed Nizar Yaiche et que le ministère compte mettre en oeuvre au cours des neuf mois prochains.

Au cours d’une conférence de presse, tenue au palais du gouvernement, à la Kasbah, et consacrée à la présentation des nouvelles mesures, que le gouvernement s’est engagé à appliquer afin d’améliorer le climat des affaires et d’impulser l’investissement, le ministre a indiqué qu’il sera permis à la colonie tunisienne à l’étranger de bénéficier de l’enregistrement moyennant un tarif de 25 dinars sur chaque feuillet au lieu du tarif forfaitaire lors de l’acquisition en devises des divers biens immobiliers en vue de l’accomplissement d’une activité économique ainsi que les terrains, à l’instar des biens fonciers destinés à l’habitat et achetés en devises et bénéficiant actuellement de l’enregistrement au tarif fixe.

Yaiche a passé en revue les principales mesures réservées à la colonie tunisienne à l’étranger et consistant à permettre aux Tunisiens qui ont bénéficié du système d’exemption totale des impôts sur l’importation d’une voiture de régler leur situation douanière en s’acquittant de 35% ou 40% du montant des impôts exigés selon la cylindrée et la nature du carburant au lieu de 100% de la levée d’interdiction de cession.

Le ministre a souligné que ces nouvelles mesures soutiendront les efforts de l”Etat pour impulser l’investissement privé et l’emploi, en plus de l’amélioration du climat des affaires grâce notamment à la mise en oeuvre de l’échange électronique des documents, la généralisation de la signature électronique et la simplification des procédures administratives.