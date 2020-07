Le site Business Insider, se basant sur les dernières données du Conseil mondial de l’or de juillet 2020) vient de publier le classement des dix plus grosses réserves mondiales d’or. Comme l’on pouvait s’y attendre, les Etats-Unis occupent la première marche ; ils sont suivis de très loin par l’Allemagne ; l’Italie, la France et la Russie complètent le Top 5.

Il faut dire que la publication de ce classement n’est pas anodine. En effet, « le cours de l’or a atteint un niveau historique, grimpant début juillet au-dessus des 1 800 dollars l’once pour la première fois depuis 2011. Il s’établit à 1 823,20 dollars l’once au 21 juillet, selon le cours résultant des échanges à Londres, où se trouve le plus gros marché de l’or au monde », explique le média.

Et de rappeler que depuis septembre 2018, le métal précieux (1 200 dollars l’once) s’est fortement apprécié et certaines Banques centrales, notamment celles de Chine et de Russie, ont augmenté leurs réserves d’or.

Voici les 10 pays dont les Banques centrales possèdent les plus importantes réserves en or dans le monde (la valeur en euros de ces réserves est déterminée sur la base d’un cours de 51 000 euros le lingot d’or (1 kg d’or fin), au 21 juillet.

1. Les États-Unis : 8 133,5 tonnes

Réserves officielles d’or en euros : 414,81 milliards d’euros

Part d’or dans les réserves de change du pays : 78,9%.

2. L’Allemagne : 3 363,6 tonnes

Réserves officielles d’or en euros : 171,54 milliards d’euros

Part d’or dans les réserves de change du pays : 75,2%.

3. L’Italie : 2 451,8 tonnes

Réserves officielles d’or en euros : 125,04 milliards d’euros

Part d’or dans les réserves de change du pays : 70,8%.

4. La France : 2 436 tonnes

Réserves officielles d’or en euros : 124, 24 milliards d’euros

Part d’or dans les réserves de change du pays : 65%.

5. La Russie — 2 299,2 tonnes

Réserves officielles d’or en euros : 117,26 milliards d’euros

Part d’or dans les réserves de change du pays : 22,6%.

6. La Chine : 1 948,3 tonnes

Réserves officielles d’or en euros : 99,36 milliards d’euros

Part d’or dans les réserves de change du pays : 3,4%.

7. La Suisse : 1 040 tonnes

Réserves officielles d’or en euros : 53,04 milliards d’euros

Part d’or dans les réserves de change du pays : 6,5%3.

8. Le Japon : 765,2 tonnes

Réserves officielles d’or : 39,03 milliards d’euros

Part d’or dans les réserves de change du pays : 3,1%.

9. L’inde : 654,9 tonnes

Réserves officielles d’or en euros : 33,4 milliards d’euros

Part d’or dans les réserves de change du pays : 7,5%.

10. Les Pays-Bas : 612,5 tonnes

Réserves officielles d’or en euros : 31,24 milliards d’euros

Part d’or dans les réserves de change du pays : 70,9%.