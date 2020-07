Le ministre des Finances, Mohamed Nizar Yaïche, a souligné que parmi les principales mesures relatives à la modernisation de l’administration fiscale et de la douane ainsi qu’au renforcement du contrôle, figure la mise en place d’un nouveau système d’information de la douane, selon les normes internationales les plus modernes.

Lors d’une conférence de presse tenue mardi 21 juillet à La Kasbah consacrée à la présentation des mesures financières fiscales et sociales à mettre en œuvre prochainement, Yaïche a indiqué que ce nouveau système permettra de développer les moyens de travail de la douane, de numériser toutes les étapes de dédouanement, lors de l’importation et de l’exportation, et d’assurer la transparence dans les transactions jusqu’à la signature du contrat avec le fournisseur qui va instaurer le système avant décembre 2020.

Les principales mesures dédiées à la modernisation de l’administration fiscale et de la douane, ainsi qu’au renforcement du contrôle concernent également l’introduction de la fonction d’attaché douanier à l’étranger, en vue de renforcer la coopération internationale dans le domaine de la protection de l’économie nationale et de lutter contre les différents crimes douaniers et financiers, telle que la fausse déclaration concernant l’origine et la manipulation dans la valeur déclarée auprès de la douane. L’objectif est d’attirer les investissements étrangers et accompagner les Tunisiens résidents à l’étranger et les étrangers voulant venir en Tunisie.

Yaïche évoque d’autres mesures qui sont à même de développer l’administration fiscale et de renforcer le contrôle. Il s’agit de généraliser la surveillance à travers l’installation des caméras à tous les postes frontaliers, en les raccordant à la salle des opérations centrale, en plus de l’instauration d’un système de contrôle à posteriori.

Cette mesure vise à passer du contrôle momentané des marchandises, ports et postes frontaliers au contrôle ultérieur des opérations d’importation, en adoptant une technique de gestion des risques et en vue de vérifier le degré de respect des lois et règlements en vigueur.