Dans toute l’Europe, le tourisme redémarre de manière responsable. Mais alors même qu’un nombre croissant de touristes franchissent les frontières et que les entreprises reprennent leurs activités, l’heure n’est pas à la complaisance, assure le SG de l’Organisation mondiale du tourisme, Zurab Pololikashvili.

« Comme nous l’avons souligné au début de cette crise, les messages de soutien ne suffisent pas à relancer le tourisme. Des actions concrètes sont nécessaires », explique-t-il, alors qu’il était en visite aux îles Canaries à la tête d’une délégation de l’organisme onusien. Autrement dit, l’OMT appelle à soutenir les États membres et l’ensemble du secteur du tourisme dans son adaptation et sa transition vers un avenir plus résilient et durable.

« En invitant des représentants des médias, des dirigeants du secteur privé et des responsables politiques à se joindre à nous pour cette visite officielle, l’OMT a pu démontrer que la relance du tourisme peut être gérée de manière sûre et responsable. Il est possible de donner la priorité à la santé tout en préservant les emplois et en favorisant la reprise économique ! ».

Parallèlement, l’innovation, qui caractérise le secteur, signifie que le redémarrage du tourisme peut contribuer à remettre la communauté mondiale sur les rails alors que nous travaillons ensemble à la réalisation de l’Agenda 2030 pour le développement durable, ajoute le patron le l’OMT.

Ceci étant, le tourisme étant à la croisée des chemins, Pololikashvili invite à prendre le temps de réfléchir au terrible coût humain de la pandémie. « Cette semaine, j’ai eu l’honneur de me joindre à Sa Majesté le roi Felipe VI, aux côtés du Premier ministre Pedro Sánchez et d’invités, dont le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN, ainsi que d’autres dirigeants politiques nationaux et internationaux, lors d’une manifestation spéciale à la mémoire de tous ceux qui ont succombé au COVID-19 en Espagne », raconte le SG de l’OMT.

«La présence de ces personnalités de haut niveau en Espagne et à l’étranger témoigne de la solidarité internationale qui a caractérisé notre réponse à cette pandémie».

L’OMT offre son plein soutien à l’Espagne, comme elle le fait à tous les autres États membres, et continuera à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour que le tourisme puisse réaliser son potentiel unique en tant qu’instrument de relance économique et de cohésion sociale.