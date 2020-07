La Bourse de Tunis annonce le renouvellement de sa certification ISO 27001 :2013, référence internationale en matière de gestion de la sécurité de l’information.

Décerné par AFNOR-Certification pour un deuxième cycle de trois ans, ce renouvellement confirme la performance et l’efficacité du Système de Management de la Sécurité de l’Information de la Bourse de Tunis, première institution financière Tunisienne à décrocher ce label.

La Bourse de Tunis a fait le choix, et ce depuis l’obtention de sa première certification ISO27001 :2013 en 2017, de mettre en place une démarche proactive d’amélioration continue en vue de conforter la confiance de nos clients, partenaires et fournisseurs.

Grâce à son plan de continuité de l’activité, partie intégrante de son Système de Management de la Sécurité de l’Information, la Bourse de Tunis a maintenu son activité en période de pandémie COVID-19, et ce en préservant son capital humain ainsi que celui de ses partenaires, clients et fournisseurs.

Par cette distinction, nous confirmons notre engagement à poursuivre une démarche d’amélioration pour assurer une satisfaction continue de nos clients et partenaires et nous ambitionnons d’accompagner la place vers plus de performance et de résilience.