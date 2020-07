Vingt-deux associations et organisations non gouvernementales ont mis en garde ce samedi contre le danger pouvant découler des atteintes ” répétées ” à la liberté de l’information, d’expression, de conscience et au droit de manifester, appelant le gouvernement à ne pas revenir sur l’intention de mettre fin à la cruauté du recours à la peine de mort.

Dans une déclaration conjointe, ces associations, actives dans le domaine de défense des droits humains et de lutte contre la peine de mort, estiment que la peine capitale est contraire aux principes du caractère civil de l’Etat et au système universel des droits de l’Homme. Elles ont également appelé à valider les recommandations avancées par les différentes composantes de la société civile d’abolir la peine de mort.

Parmi les organisations et associations signataires :

– Ligue tunisienne de droits de l’Homme (LTDH)

– Coalition tunisienne contre la peine de mort (CTCPM)

– Association tunisienne de défense des libertés individuelles

– Association tunisienne des Femmes démocrates

– Vigilance pour la démocratie et l’Etat civique

– Centre de Tunis pour la liberté de la presse (CTLP)

– Observatoire nationale pour la défense du caractère civil de l’Etat

– Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT)

– Organisation tunisienne contre la torture

