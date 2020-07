Le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM), Ennejma Ezzahra, à Sidi Bou Said, a annoncé la parution d’un nouveau livre en français intitulé “Métamorphoses du Oud. De l’organologie à l’espace compositionnel”, écrit par Hamdi Makhlouf, Luthiste, compositeur, interprète et universitaire.

Ce nouvel opus de 280 pages est co-édité par le Cmam et les Editions Sotumedias. Dans les trois chapitres du livre, l’auteur propose une lecture scientifique des aspects de la facture instrumentale, l’organologie et la pratique de l’instrument du Oud (luth arabo-oriental), ainsi que l’écriture des expressions musicales actuelles.

Selon une présentation du CMAM, l’auteur suggère “une lecture différente de l’évolution historique et organalogique du Oud mais aussi les facettes de sa pratique depuis la deuxième moitié du XXe siècle jusqu’à aujourd’hui”. “Le livre met en valeur une relation concomitante entre deux variables: le développement de la facture et de la morphologie de l’instrument et l’évolution de l’interprétation et de la composition musicale”, lit-on encore.

La préface est signée par le Musicologue Français Jean-Marc Chouvel qui est le disciple des plus importants compositeurs du 20e siècle. Ce dernier a mené une réflexion théorique personnelle qui l’a conduit à reconsidérer des notions essentielles de l’écriture musicale. Dans sa préface, Chouvel écrit que ce travail “ouvre des perspectives essentielles pour la musique orientale. (…) La musicologie a toujours beaucoup à gagner d’être saisie par de grands musiciens. Et la musique elle-même doit beaucoup à l’esprit de recherche”.

Dans un entretien téléphonique avec TAP, Makhlouf a présenté ce livre composé d’études chronologiques et analytiques en plus d’une centaine d’illustrations. Il “concrétise toute ma réflexion sur le Oud oriental depuis 2005 à une époque où j’entamais la réalisation d’une thèse de Doctorat dirigée par Jean-Marc Chouvel”, dit-il.

L’auteur revient sur une date clé dans son parcours de chercheur en musicologie, celle du 10 décembre 2011 qui “coïncide avec la Journée mondiale des droits de l’Homme mais c’est aussi la journée de mon obtention du Doctorat à l’université de Paris 4 Sorbonne, avec la mention très honorable”. Avant ce temps là, il avait fait son retour en Tunisie, en Septembre 2010, et continué ses allers retours pour finaliser sa thèse de Doctorat intitulée “Le Oud de concert… problématique organalogique, espace compositionnel et modélisation sémiotique”..

Selon l’auteur, cette relecture est ” adaptée au grand public comme aux chercheurs intéressés par le Oud et ouvre la voie pour la réflexion scientifique dans la musique.” Il s’agit de son premier livre dont il a entamé l’écriture il y a une année.

La première partie du livre renvoie à plusieurs sources archéologiques et historiques et les divergences dans les écrits des théoriciens médiévaux.

L’étude analytique est consacrée à quelques œuvres instrumentales modernes de la fin du 20e s au début 21 e siècle, à travers une sélection de 5 oeuvres pour les frères Jamil et Munir Bashir, – mentors de l’Irakien Nasser Shamma-, 1 œuvre du trio Joubran intitulée “Massar”, “Farha” de Dhafer Youssef et “al Amiriyya” de Naseer Shamma. Cette dernière figure dans le 3ème chapitre du livre.

Ce maître assistant à l’Institut Supérieur de Musique de Tunis (ISMT) est actuellement en mission auprès du CMAM où il assure la coordination scientifique et la mise en place d’une stratégie pour la valorisation des archives sonores de la photothèque et celles en papiers, dans le respect des droits d’auteurs.

Depuis trois ans, 2017, il dirige les publications et assure leur évaluation en plus de l’organisation des colloques et séminaires au Cmam.

En parallèle avec ses recherches en musicologie, Makhlouf avait dirigé trois sessions des Journées musicales de Carthage (JMC), en 2015, 2016 et 2017.

Actuellement, il participe à la traduction collective, -réalisée par un groupe d’universitaires-, du Dictionnaire des notions et idées qui sera édité dans le cadre d’un partenariat entre l’Institut de traduction de Tunis et Universalis.

Makhlouf est aussi auteur de plusieurs articles en musicologie dans des revues scientifiques. Il a une préférence pour la poésie, une passion qui commence à donner ses fruits dans des poèmes en arabe littéraire qu’il compte éditer dans un recueil.

L’auteur a déclaré que le livre sera en vente, dans une semaine, pour le prix de 25 dinars. L’auteur annonce aussi une présentation-dédicace du livre, “prévue pour la fin du mois de septembre prochain”.