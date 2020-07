Le Comité directeur du projet de coopération entre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), dénommé “Consolidation de la transition démocratique en Tunisie : appui au Parlement tunisien”, s’est réuni, vendredi 17 juillet au Palais du Bardo, sous la présidence de Mehdi Ben Gharbia, assesseur du président du Parlement chargé de la gestion publique, et en présence de Steve Utterwulghe, représentant-résident du PNUD en Tunisie, et de plusieurs cadres de l’ARP et du PNUD en Tunisie.

Lors de la réunion, l’accent a été mis sur l’importance du rôle de la coopération établie entre l’ARP et le PNUD dans l’appui de l’action parlementaire et la nécessité d’œuvrer à intensifier l’échange des expériences et des expertises avec plusieurs parlements, indique un communiqué de presse de l’ARP.

“Cette coopération, qui s’est poursuivie depuis l’Assemblée nationale constituante jusqu’à ce jour, s’inscrit dans le cadre des efforts visant à optimiser le rendement de l’institution parlementaire et de lui permettre d’accomplir sa mission”, explique Ben Gharbia.

Ce dernier s’est, par ailleurs, félicité du lancement du centre de presse de l’ARP, de la mise en place de l’académie parlementaire et du développement du système d’information du parlement.

Ben Gharbia a, sur un autre plan, souligné l’importance de l’évaluation et de l’ouverture sur de nouvelles perspectives pour la réussite des programmes de la coopération internationale.

Pour sa part, Utterwulghe a souligné la détermination de continuer à soutenir le processus de transition démocratique en Tunisie, mettant en avant l’intérêt du partenariat et de la coopération avec l’ARP en tant que l’un des établissements démocratiques les plus importants qui œuvre à mettre en pratique les principes de la nouvelle constitution.

Par ailleurs, Hichem Aouadi, chef du projet d’appui au Parlement, a donné un aperçu sur les réalisations accomplies, entre 2015 et 2019, dans le programme de coopération pour l’appui à l’institution parlementaire, notamment en ce qui concerne la formation, le développement des capacités et l’appui de l’action parlementaire.