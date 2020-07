Le projet d’approvisionnement des zones rurales en eau potable dans le gouvernorat de Bizerte, lequel a été approuvé par l’Etat pour un investissement de l’ordre de 330 millions de dinars (MDT), permettra le renforcement du système d’approvisionnement en eau dans la région. C’est ce qu’a indiqué la secrétaire d’Etat chargée des Ressources hydrauliques, Akissa Bahri, qui s’exprimait à l’issue de la réunion du Conseil régional de l’eau tenu à Bizerte.

Elle a ajouté que ce projet et d’autres actions stratégiques, élaborés par l’Etat, permettront d’approvisionner environ 200 mille citoyens de la région, en eau potable.

D’après Me Bahri, le nouveau Code de l’eau permettra de résoudre plusieurs problèmes, notamment, ceux confrontés par les groupements hydrauliques.

Elle appelle à changer la politique de l’eau en Tunisie, à même d’assurer la stabilité de la population, et ce, dans le cadre d’une démarche de développement global et intégré.

En outre, elle estime impératif de développer des programmes et des systèmes conjoints entre les différents ministères dans ce domaine et de réviser les mécanismes de recrutement, outre le réexamen des mandats et des mécanismes des ingénieurs et des techniciens afin de les préparer à assumer la responsabilité du suivi des projets hydrauliques.

Admettant la présence de nombreux obstacles d’ordre administratif et bureaucratique entravant la réalisation des projets malgré la disponibilité des financements nécessaires, la secrétaire d’Etat a fait savoir que son département a conçu un programme pour résoudre ces problèmes, et ce en coopération avec des jeunes doués de technologies nouvelles.

A noter que lors de ce déplacement à Bizerte, Mme Bahri a visité le projet d’approvisionnement en eau potable de la région de Basbassiya (délégation d’Utique), dont l’investissement est estimé à 1,7 MDT.