Cet été 2020, Air France est plus que jamais aux côtés de ses clients et met tout en œuvre pour garantir la santé et la sécurité de ses clients et de ses personnels. Depuis le 11 mai 2020, le port du masque chirurgical est obligatoire sur l’ensemble des vols assurés par Air France et des contrôles de température sont assurés avant l’embarquement.

Air France opère, depuis le 1er juillet et jusqu’à fin octobre, 3 vols par jour au départ de Tunis vers Paris-Charles de Gaulle, l’Europe et quelques liaisons intercontinentales.

Djerba – Paris Charles de Gaulle : Jusqu’à 4 vols par semaine à partir du 14 juillet 2020 jusqu’au 30 août 2020.

*En raison de l’évolution constante des règles et des restrictions de voyage, le calendrier ci-dessus sera adapté en conséquence.

Les vols seront assurés en Airbus A320 et pour la première fois en Tunisie en Airbus A330.

Air France entend offrir une nouvelle expérience à bord de ses Airbus A330 : 36 sièges en Business, 21 sièges en Premium Economy et 167 sièges en Economy.

Les sièges en Premium Economy seront proposés en option « Siège plus » moyennant l’équivalent de 20 €. Une vraie occasion pour nos clients qui peuvent profiter des sièges de la cabine Premium qui offre plus d’espace pour les jambes.

Par ailleurs, sur les vols Air France inférieurs à 2h30, nous reprenons notre service de boissons et sur nos vols de plus de 2h30, une offre de restauration est de nouveau proposée.

A mesure que la situation évoluera, Air France continuera à faire évoluer son service pour offrir à ses clients la meilleure expérience dans des conditions sanitaires optimales.

Nos vols sont d’ores et déjà disponibles à la vente via le site airfrance.tn et en agences de voyages.