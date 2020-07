La Tunisie accueillera en 2022 le 8ème Sommet de la Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l’Afrique “TICAD 8”. L’annonce officielle a été faite jeudi 16 juillet 2020 par parties tunisienne et japonaise.

Cité par l’agence TAP, le directeur de la diplomatie publique et de l’information au département tunisien des Affaires étrangères, Bouraoui Limam, indique que le choix de la Tunisie pour abriter cette conférence internationale importante à caractère politique et économique est en soit “un grand succès pour la diplomatie tunisienne et fait valoir la place de la Tunisie et sa crédibilité”.

“C’est une nouvelle réalisation après la réussite de l’initiative présidentielle au Conseil de sécurité, qui a donné lieu à l’adoption à l’unanimité de la résolution 2532, le 1er juillet 2020, au sujet de la solidarité internationale dans la lutte contre la pandémie du Covid-19”, a-t-il dit.

Cette conférence internationale verra la participation, au plus haut niveau, de tous les pays africains et du Japon, mais aussi des représentants de l’Organisation des Nations unies, du Programme des Nations unie pour le développement (PNUD), de l’Agence de développement de l’Union africaine, de la Banque mondiale ainsi que d’autres organisations internationales et régionales.

La TICAD 8 vise à consolider le débat politique et la coopération entre les pays africains et le Japon et assurer la réalisation de projets de développement dans les pays africains dans divers domaines avec l’appui des bailleurs de fond et des institutions financières internationales.