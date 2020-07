Fidèle à ses habitudes, Ooredoo propose un nouveau jeu sur recharges avec une importante cagnotte de 15 000 DT !

Pour participer au jeu, il suffit de recharger trois dinars ou plus du 16 au 18 juillet pour être éligible au tirage au sort le 20 juillet et faire partie des heureux gagnants !

Et pour augmenter 100 fois vos chances de gagner, les abonnés peuvent recharger via l’application My Ooredoo ou via notre chatbot Wajih Ooredoo!

Il y aura 6 heureux gagnants ! 5 gagnants remporteront chacun 1 000 dinars, et le sixième remportera, à lui seul, 10 000 dinars.

Plus vous rechargerez, plus vous augmentez vos chances de remporter le grand lot de 10 000 DT

Les abonnés qui n’ont pas effectué de recharges pendant la période de la promo peuvent également participer gratuitement au jeu en remplissant un coupon de participation dans les boutiques Ooredoo.

En cette période festive de l’année, nous pensons que nos abonnés méritent d’être récompensés pour leur fidélité, et c’est avec ce genre de jeu que Ooredoo fait preuve de générosité envers ses clients, et les remercie pour leur confiance.