Le coup d’envoi du projet de protection des îles de Kneïes (65 kilomètres au sud de la ville de Sfax) des changements climatiques a été donné mardi.

Ce projet environnemental est initié par l’association “continuité des générations de Sfax” et vise à protéger ces îles des changements climatiques qui menacent de plus en plus le sud de la méditerranée, classé zone vulnérable.

L’archipel de Kneïes est constitué de 4 îlots, à savoir “El Bessila” qui est la plus grande île (480 hectares), El Hjar, El Laboua (site archéologique) et El Gharbia.

Cet archipel, qui se distingue par sa diversité biologique marine et végétale, accueille chaque année de milliers d’espèces d’oiseaux migrateurs dont le Larus et le flamant rose.

Soutenu par le Fonds mondial pour la nature (WWF), le projet de “Kneïes face aux changements climatiques” œuvre à sensibiliser les différentes parties concernées par les îles de la gravité des menaces et des impacts environnementaux négatifs du changement climatique sur cette réserve naturelle, a souligné à l’agence TAP la présidente de l’association, Sana Keskes.

Le projet a pour but également de renforcer les capacités des personnes chargées du suivi de l’évolution des changements climatiques et mettre à disposition une série d’indicateurs qui aident à limiter l’impact de ces phénomènes, a ajouté la même source.

Diverses parties sont concernées par ce projet dont la direction des forêts, le commissariat régional au développement agricole, l’agence de protection et d’aménagement du littoral, l’agence nationale de la protection de l’environnement, l’Institut national des sciences et technologies de la mer, la municipalité et la délégation de Ghraïba, la garde maritime, le commissariat et la fédération du tourisme, les associations locales concernées par la question environnementale ainsi que les pêcheurs en pêche côtière près des îles de Kneïes.