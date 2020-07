La participation de la Tunisie à la troisième édition du Salon International de l’Importation qui se tiendra en novembre 2020, dans la ville de Shanghai (Chine), est encore de mise et la communication avec les partenaires chinois n’a pas été interrompue, malgré la crise sanitaire engendrée par la propagation du COVID-19, en attendant l’amélioration des situations, à l’échelle internationale quant à la redynamisation du transport aérien et l’endiguement de cette pandémie, a déclaré la vice-présidente du Conseil d’affaires tuniso-chinois Dhouha Mizouni Chtourou.

Elle a ajouté, dimanche, dans une déclaration à l’agence TAP, que la Tunisie occupera 30 stands et qu’outre la participation d’entreprises spécialisées dans la vente de l’huile d’olive et des dattes, dautres spécialisées dans le domaine des produits alimentaires et des conserves seront également présentes.

La responsable a souligné que le conseil d’affaires tuniso-chinois a reçu une lettre officielle concernant l’organisation du salon pour vérifier la participation tunisienne à cet événement, indiquant que le conseil n’a reçu aucune information sur une non participation des entreprises.

Elle a affirmé que malgré la régression des échanges avec la partie chinoise au cours de la dernière période en raison de la pandémie du covid-19, les liens avec les partenaires chinois, n’ont pas été rompus.

Bien mieux, le conseil a participé, juste après la sortie du confinement total à plusieurs rencontres virtuelles à travers Internet.

Les hommes d’affaires ont, par ailleurs été présents au salon chinois, pour l’import et l’export ” Canton “, organisé pour la première fois à travers Internet du 15 au 24 juin 2020.

Les entreprises tunisiennes ont, également, reçu une invitation pour participer à une manifestation via Internet du 14 au 18 septembre 2020, visant à établir des rencontres directes entre les professionnels du secteur du textile-habillement, lesquelles rencontres s’inscrivent dans le cadre du salon International du textile en Chine, qui se tiendra du 23 au 25 septembre 2020 à Shangai.

Les professionnels feront connaitre leurs produits et prendront connaissance des besoins en textile des marchés surtout de la Chine.

Chtourou a rappelé que les échanges commerciaux avec la Chine comme c’est le cas, pour d’autres partenaires économiques, ont baissé au cours de la période où le Coronavirus atteint son apogée dans le monde, mais cela ne signifie pas l’arrêt complet de ces échanges, pour preuve, la plupart des équipements médicaux importés par la Tunisie l’ont été de la Chine.

Il convient de rappeler que la Chine tiendra la troisième édition du salon international de l’importation au centre national des salons et des congrès dans la ville de Shanghai du 5 au 10 novembre 2020. Selon des source officielles, cette manifestation verra la participation de 2000 entreprises venant de 100 pays.