A l’occasion de la tenue de son assemblée générale ordinaire de l’exercice 2019, le 30 juin 2020, la BTS Bank a publié son rapport annuel de 2019 présentant une augmentation significative de ses indicateurs financiers, notamment une progression de 57% de ses bénéfices par rapport à l’exercice précédent.

La Banque a financé en 2019, 11686 projets pour un coût d’investissement global de 238,2 MDT et ce contre 11442 projets et un coût d’investissement de 208,4 MDT en 2018, soit une hausse de 14.3% en coût d’investissement.

Les projets financés permettront la création d’environ 19 milles postes d’emplois dont environ 26% des diplômés de l’enseignement supérieur.

Le total bilan a cru de 8 ,13% allant de 1399,7 MDT en 2018 à 1513,6 MDT en 2019, affirmant la tendance haussière de la performance réalisée au cours des six dernières années.

Le Produit Net Bancaire a enregistré une augmentation importante de 29.3% s’établissant à 52 MDT en 2019 contre 40.2 MDT en 2018, avec une moyenne d’évolution annuelle de 26.1% durant les trois dernières années (2017-2019).

L’encours net des crédits à la clientèle affiche une amélioration notable de 7% passant de 1112,7 MDT en 2018 à 1191,2 MDT en 2019.

L’augmentation du PNB avec une croissance des commissions de 13% d’une part et une évolution maitrisé des charges opératoires de 12,5% ,ont permis d’améliorer sensiblement le coefficient d’exploitation de 59% en 2018 à 51% en 2019.

Pour la sixième année consécutive la Banque a réussi à maintenir un résultat net positif qui a grimpé de 5,8 MDT en 2018 à 9,2 MDT en 2019, avec une évolution de 33% de la marge bénéficiaire durant les trois dernières années.

Confirmant sa consolidation, le niveau des capitaux propres de la BTS BANK a atteint 88,236 millions de dinars à fin 2019 contre 78,959 millions de dinars en 2019 soit +11.75%.

L’ensemble des ratios prudentiels et réglementaires de la BTS BANK sont conformes aux normes en vigueur et particulièrement ses ratios de solvabilité et Tiers 1, établis à 33.7% et 32.8% comparativement aux seuils réglementaires de 10% et 7% respectivement.

Il est à signalé que la BTS BANK a participé à l’effort national de lutte contre le Covid-19 par un don de 1,2 millions de dinars au profit de 18-18 et 0,250 millions de dinars au profit de l’UTSS.