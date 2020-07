Dans une vidéo-programme du ministre des Finances, Nizar Yaïche n’y va pas de main morte. Il étale dans son introduction l’état catastrophique des finances publiques, avec des chiffres qui ne disent pas tout, une pandémie Covid-19 qui n’arrange pas les choses et des perspectives à faire frémir pour cette année 2020.

Oubliez les 3% de déficit budgétaire prévu par la loi de finances 2020, on sera à plus de 5% si tout va bien.

Notre comptabilité publique ne comptabilise pas tout, on ne tient pas compte des endettements vis-à-vis des entreprises privées et publiques, ce qui fait que le budget est sous-estimé de 8 milliards de dinars qu’il faut s’atteler à trouver pour combler ce trou, qui représente quand même un joli faussé de 17% du budget 2020.

Maintenant, la facture de la pandémie de la Covid-19 n’a pas été tendre non plus avec nos finances publiques, elle est estimée aujourd’hui à plus de 5 milliards de dinars.

Le trou budgétaire total atteint ainsi des sommets avec plus de 13 milliards de dinars, soit mine de rien 27% du Budget de l’Etat pour l’année 2020.